Бойцы начали поединок с размена лоу-киками и джебами, в котором таец отдал инициативу, но сдерживал продвижение соперника фронт-киком. На руках Петросян переигрывал соперника и атаковал жесткими двойками.

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Во втором раунде Супербон нанес сопернику мощный удар ногой в голову, после которого Петросян потерял сознание и упал на спину.

Видео нокаута Петросяна