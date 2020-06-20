"Лестер" и "Уотфорд" расписали результативную ничью в стартовом матче субботней программы 30-го тура английской Премьер-лиги.

Уотфорд – Лестер 1:1

Голы: Доусон, 90+3 – Чилвел, 90

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Долгое время "лисы" не могли как следует потревожить Бена Фостера, но второй их удар в створ на 90-й минуте стал голевым. Роскошный удар удался Бену Чилвелу.

"Шершни" стремились отыграться и сразу на 93-й им это удалось. Навес в штрафную с углового невероятным ударом через себя замкнул Доусон, вырвав ничью для своей команды.

Видео гола Доусона