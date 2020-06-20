"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" не смогли выявить сильнейшего в центральном матче 30 тура АПЛ. 19 июня команды разошлись результативной ничьей.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бергвейн, 27 – Фернандеш, 81

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Первый момент в игре имел Маркус Рэшфорд, который дням добился от правительства Великобритании помощи детям. Об этом сообщает 24 канал.

После навеса в штрафную "шпор" Санчес неудачно выбил мяч и тот оказался у игрока МЮ. Маркус пробил сильно низом, но Уго Льорис совершил великолепный сейв.

На 27 минуте "Тоттенхэм" открыл счет в игре. Зимний новичок "шпор" Бергвейн получил мяч в центре поля, прорвался в штрафную без сопротивления самого дорогого защитника мира Магуайра и мощно пробил. Давид Де Хеа не смог спасти партнеров и мяч от его рук залетел в ворота.

Вскоре "шпоры" могли удвоить преимущество. Все тот же Бергвейн выполнил нацеленный навес на Сон, который набегал на дальнюю штангу. Момент завершился ударом корейца и удивительным сейвом Де Хеа.

После перерыва чудеса голкиперской реакции продемонстрировал Льорис. Шоу продавил защитников "шпор" на левом фланге и прострелил в штрафную. Там мяч обработал Марсиаль и пробил под перекладину. Льорис вытащил мяч в сногсшибательном прыжке.

Возвращение звездного Погба увенчалось голом для МЮ. Дайер сбил француза в штрафной – пенальти.

Самый яркий футболист "красных дьяволов" Бруну Фернандеш на 81 минуте уверенно реализовал наказание – 1:1.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед видеообзор матча

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