"Вотфорд" завдяки яскравому голу у компенсований час відібрав очки у "Лестера" в АПЛ: відео
"Лестер" і "Вотфорд" розписали результативну нічию в стартовому матчі суботньої програми 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Вотфорд – Лестер 1:1
Голи: Доусон, 90+3 – Чілвел, 90
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Довгий час "лисиці" не могли як слід потривожити Бена Фостера, але другий їх удар в створ на 90-й хвилині став гольовим. Розкішний удар вдався Бену Чілвелу.
Відео голу Чілвела
"Шершні" прагнули відігратись і одразу на 93-й їм це вдалось. Навіс у штрафний з кутового неймовірним ударом через себе замкнув Доусон, вирвавши нічию для своєї команди.
Відео голу Доусона
- "Лестер" збереже за собою третє місце, але на відстань в три очка до "лисиць" вже завтра може наблизитися "Челсі". "Вотфорд" піднявся на 16-е місце, "шершні" на один бал випереджають зону вильоту.