"Был очень разочарован": промоутер рассказал, почему звездный хевивейтер избил курьера на улице

Дерек Чисора на протяжении карьеры попадал в ряд скандалов. Последний из них произошел накануне на улицах Лондона.

Соцсети облетело видео, в котором британский боксер имел конфликт с курьером службы доставки Deliveroo. Он закончился брутальным ударом головой от спортсмена, после чего его оппонент упал на землю.

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Почему Чисора ударил курьера

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что 40-летний боец не был инициатором схватки, а лишь защищался.

"Я видел это вчера утром. Я не совсем понимал, что произошло на тот момент, но посмотрел видео и увидел, что происходит ссора. Дерек был со своими детьми, и курьер начал толкать его. Дерек защищался, вот как это вижу. Да, он был очень разочарован всем этим. Вызвали полицию, и на этом все закончилось. Ничего не случилось.

Это плохо для любого, будь то боксер, футболист или человек, который работает в банке. Я имею в виду, кто хочет видеть это на улице? Никто. Просто посмотрите видео. Вы увидите, как парень подходит к нему и начинает выталкивать кулак, и Дерек сделал то, что сделал. Он был со своими детьми. Как я понимаю, это было так. Это то, что есть сейчас. Все кончено. Была вызвана полиция. Ничего не случилось. Они не арестовали ни его, ни курьера", – сказал Уоррен.

. Свой следующий бой Дерек Чисора проведет 27 июля. Его соперником будет Джо Джойс.

Напомним, что на профессиональном уровне Чисора сейчас имеет в своем активе 47 поединков, в которых одержал 34 победы. Как анонсировал сам боксер, он планирует довести это количество до 50, после чего повесит перчатки на гвоздь.