Соцмережі облетіло відео, в якому британський боксер мав конфлікт із кур'єром служби доставки Deliveroo. Він закінчився брутальним ударом головою від спортсмена, після чого його опонент упав на землю.

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Чому Чісора вдарив кур'єра

Промоутер Френк Воррен прокоментував цей інцидент. Він заявив, що 40-річний боєць не був ініціатором сутички, а лише захищався.

"Я бачив це вчора вранці. Я не зовсім розумів, що сталося на той момент, але подивився відео і побачив, що відбувається сварка. Дерек був зі своїми дітьми, і кур’єр почав штовхати його. Дерек захищався, ось як це бачу. Так, він був дуже розчарований усім цим. Викликали поліцію, і на цьому все закінчилося. Нічого не трапилося.

Це погано для будь-кого, чи то боксер, футболіст чи людина, яка працює в банку. Я маю на увазі, хто хоче бачити це на вулиці? Ніхто. Просто подивіться відео. Ви побачите, як хлопець підходить до нього та починає виштовхувати кулак, і Дерек зробив те, що зробив. Він був зі своїми дітьми. Як я розумію, це було так. Це те, що є зараз. Все скінчено. Було викликано поліцію. Нічого не трапилося. Вони не заарештували ані його, ані кур’єра", – сказав Воррен.

До слова. Свій наступний бій Дерек Чісора проведе 27 липня. Його суперником буде Джо Джойс.

Нагадаємо, що на професійному рівні Чісора наразі має у своєму активі 47 поєдинків, у яких здобув 34 перемоги. Як анонсував сам боксер, він планує довести цю кількість до 50, після чого повісить рукавички на цвях.