Унизила соперниц: индивидуальная игра украинки может быть признана лучшей в Европе

Украинская баскетболистка Алина Ягупова показала феноменальную игру в матче против сборной Франции. Теперь ее перформанс претендует на звание лучшего в Европе.

В FIBA решили определить лучшее индивидуальное выступление среди баскетболисток за свои сборные в 2021 году. И выбрали шесть претенденток. Среди них и украинка Алина Ягупова.

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Эксперты отметили игру украинки в матче против Франции в отборе на Евробаскет-2023. В этом матче сборная Украины несколько неожиданно победила соперниц в Киеве со счетом 90:71.

Ягупова в этом матче набрала 33 очка, сделала 6 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Рейтинг эффективности – 29.

Проголосовать за то, чтобы матч Алины Ягуповой был признан лучшим за год, по ссылке.

Видео игры Алины Ягуповой против Франции