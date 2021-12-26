Олимпийские медали Ломаченко пошли на крестик

Боксер Василий Ломаченко дважды побеждал на Олимпийских играх. В 2008 году в Пекине он получил золотую награду в весовой категории до 57 килограммов. А в 2012 году в Лондоне – до 60 килограммов.

В то же время Ломаченко – не только патриот Украины, он любит свой город, – экс-чемпион о скандальном эпизоде

14 декабря 2021 года свой 57-й день рождения праздновал Анатолий Ломаченко – отец боксера и его тренер. В качестве подарка на день рождения, Василий Ломаченко решил подарить ему нательный крестик. Изготовили его из кусочков олимпийских медалей.

Изготовила крестик российская мастерская "Крестик резной" из Костромы. Ломаченко не впервые пользуется услугами этой фирмы. Еще в 2019 году он рекламировал их изделяи у себя в инстаграм.

Также мастерская изготовила и специальный футляр для медалей и крестика.