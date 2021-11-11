Украина – Франция 88:71 (31:23, 23:14, 17:18, 19:16)

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Подопечные Сарджана Радуловича, начиная с первой четверти, захватили преимущество и усилиями своих лидеров обеспечили преимущество в 8 очков. Во второй десятиминутке Ягупова, Филевич и компания поставили соперниц в затруднительное положение, поскольку француженки ничего не смогли с ними поделать на периметре.

После большого перерыва Франция выровняла ход матча, но оторваться, чтобы достать Украину, так и не смогла.

По итогам матча самыми результативными стали Алина Ягупова и Кристина Филевич, у которых на двоих 60 очков.

Видео яркой игры Алины Ягуповой