У FIBA вирішили визначити найкращий індивідуальний виступ серед баскетболісток за свої збірні у 2021 році. І обрали шість претендентом. Серед них і українка Аліна Ягупова.

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Експерти відзначили гру українки у матчі проти Франції у відборі на Євробаскет-2023. В цьому матчі збірна України дещо неочікувано перемогла суперниць у Києві з рахунком 90:71.

Ягупова у цьому матчі набрала 33 очки, зробила 6 підбирань, 5 передач та 3 перехоплення. Рейтинг ефективності – 29.

Проголосувати за те, щоб матч Аліни Ягупової був визнаний найкращим за рік, за посиланням.

Відео гри Аліни Ягупової проти Франції