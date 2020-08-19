Уникальный чемпион Джонс сенсационно отказался от титула UFC
Боец в полутяжелом весе Джон Джонс добровольно отказался от собственного чемпионского титула UFC. Американец не прокомментировал причину такого решения.
Боец оставил свой пояс вакантным, поблагодарив соперников и фанатов. Свое заявление он написал в Twitter.
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Неожиданное заявление
Подчеркнем, что Джонс является самым молодым чемпионом в истории организации UFC. Вчера, 18 августа, боец официально объявил о своем решении, отметив, что это была удивительная поездка. Он поблагодарил всех своих соперников, UFC и болельщиков, которые его поддерживали.
Карьера Джонса
- Джонс начал свою карьеру в апреле 2008 года выступлениями в низших бойцовских лигах. На турнире "UFC 128" доминировал на протяжении поединка и победил действующего чемпиона Маурисиу Руа и стал самым молодым в истории смешанных единоборств чемпионом мира.
- В ноябре 2016 года было известно, что USADA дисквалифицировала Джона Джонса на 1 год за употребление допинга.
- Джонс занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении в ММА. Последний бой он провел 8 февраля 2020 года, победив земляка Доминика Рейеса единогласным решением судей и защитив свой титул.
- Поединки с участием бойца неоднократно получали премию "Бой вечера".