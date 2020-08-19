Боец в полутяжелом весе Джон Джонс добровольно отказался от собственного чемпионского титула UFC. Американец не прокомментировал причину такого решения.

Боец оставил свой пояс вакантным, поблагодарив соперников и фанатов. Свое заявление он написал в Twitter.

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Неожиданное заявление

Подчеркнем, что Джонс является самым молодым чемпионом в истории организации UFC. Вчера, 18 августа, боец официально объявил о своем решении, отметив, что это была удивительная поездка. Он поблагодарил всех своих соперников, UFC и болельщиков, которые его поддерживали.

Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I’m vacating the light heavyweight championship. It’s officially up for grabs. It’s been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

Что такое UFC? Это международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах. Чемпионат UFC является древнейшим и самым популярным соревнованием по смешанным единоборствам в их современном виде.

Карьера Джонса