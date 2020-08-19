Унікальний чемпіон Джонс сенсаційно відмовився від титулу UFC
Боєць у напівважкій ваговій категорії Джон Джонс добровільно відмовився від власного чемпіонського титулу UFC. Американець не прокоментував причину такого рішення.
Боєць залишив свій пояс вакантним, подякувавши суперникам і фанатам. Свою заяву він написав у Twitter.
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Несподівана заява
Підкреслимо, що Джонс є наймолодшим чемпіоном в історії організації UFC. Вчора, 18 серпня, боєць офіційно оголосив про своє рішення, наголосивши, що це була дивовижна подорож. Він подякував всім своїм суперникам, UFC та вболівальникам, які його підтримували.
Кар'єра Джонса
- Джонс розпочав свою кар'єру у квітні 2008 року виступами у нижчих бійцівських лігах. На турнірі "UFC 128" домінував протягом поєдинку та переміг чинного чемпіона Маурісіу Руа та став наймолодшим в історії змішаних єдиноборств чемпіоном світу.
- У листопаді 2016 було відомо, що USADA дискваліфікувала Джона Джонса на 1 рік за вживання допінгу.
- Джонс займає перше місце в рейтингу UFC незалежно від вагових категорій. У його активі 26 перемог при одній поразці в ММА. Останній бій він провів 8 лютого 2020 року, перемігши земляка Домініка Реєса одноголосним рішенням суддів і захистивши свій титул.
- Поєдинки за участю бійця неодноразово отримували премію "Бій вечора".