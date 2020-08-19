Боєць у напівважкій ваговій категорії Джон Джонс добровільно відмовився від власного чемпіонського титулу UFC. Американець не прокоментував причину такого рішення.

Боєць залишив свій пояс вакантним, подякувавши суперникам і фанатам. Свою заяву він написав у Twitter.

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Несподівана заява

Підкреслимо, що Джонс є наймолодшим чемпіоном в історії організації UFC. Вчора, 18 серпня, боєць офіційно оголосив про своє рішення, наголосивши, що це була дивовижна подорож. Він подякував всім своїм суперникам, UFC та вболівальникам, які його підтримували.

Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I’m vacating the light heavyweight championship. It’s officially up for grabs. It’s been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

Що таке UFC? Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їхньому сучасному вигляді.

Кар'єра Джонса