Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниель Кормье сразу после драки с американцем Стипом Миочичем отправился в больницу. У бойца серьезная травма глаза.

Чемпион UFC в тяжелом весе Стип Миочич (20-3) праздновал победу в матче с 41-летним экс-обладателем титула Даниэлем Кормье (22-3). Он дважды нанес точечный удар в глаз соперника, что привело к его повреждению. Подробности относительно травмы Кормье сообщил журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

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Травма Кормье

После второго такого удара глаз Кормье уже не открывался, поэтому боец был вынужден бороться с одним глазом.

После госпитализации в больницу журналист рассказал, какая именно травма глаза у бойца. У Кормье разрыв роговицы глаза. Сроки восстановления пока неизвестны. Врачи заверили, что оперативного вмешательства не будет, но они должны пристально следить за процессом заживления. Если все будет идти не по плану, тогда Кормье сделают все-таки операцию.

Daniel Cormier tells @arielhelwani he suffered a torn cornea in his fight with Stipe Miocic at #UFC252



Doctors will monitor Cormier's healing before determining if he needs surgery. pic.twitter.com/xRnQq9PHt5 — ESPN MMA (@espnmma) August 16, 2020

Подчеркнем, что впоследствии Кормье сообщил, что это был последний его поединок в карьере. По словам бойца, он ничего не видит левым глазом после боя. Он вспомнил свои слова о завершении карьеры, которые говорил ранее. По мнению Кормье, это был хороший бой, который стал точкой в его замечательном пути бойца.