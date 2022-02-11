Уникальное достижение: 46-летняя бразильянка приняла участие в восьми Олимпиадах

Одной из участниц зимней Олимпиады-2022 в Пекине стала 46-летняя бразильянка Жаклин Моран. На нынешних Играх Моран представляла свою страну в лыжных гонках.

8 Олимпиада в карьере

В Пекине-2022 она выступила на своей восьмой Олимпиаде и оказалась единственной в мире, кто появился на таком количестве Игр – причем и зимних, и летних, сообщает 24 канал.

К слову У россиянки Валиевой таки обнаружили допинг: МОК требует отстранения ее от Олимпиады

Моран принимала участие в соревнованиях по трем видам спорта: лыжным гонкам, биатлону и маунтинбайку. Спортсменка из Южной Америки появлялась на трех летних Олимпиадах (2004, 2008, 2020) и пяти зимних (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Наивысшим достижением Моран на летних Олимпиадах было 18 место в кросс-кантри во время Игр-2004 в Афинах. На зимних Играх-2004 в Сочи в лыжном спринте она заняла 64 место и 74-е в индивидуальной гонке.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022 ветерану доверили нести национальный флаг своей страны.

Похожие достижения