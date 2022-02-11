8 Олімпіада у кар'єрі

У Пекіні-2022 вона виступила на своїй восьмій Олімпіаді і виявилася єдиною у світі, хто з'явився на такій кількості Ігор – причому і зимових, і літніх, повідомляє 24 канал.

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Моран брала участь у змаганнях з трьох видів спорту: лижних перегонів, біатлону та маунтінбайку. Спортсменка з Південної Америки з'являлася на трьох літніх Олімпіадах (2004, 2008, 2020) та п'яти зимових (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Найвищим досягненням Моран на літніх Олімпіадах було 18 місце у крос-кантрі під час Ігор-2004 в Афінах. На зимових Іграх-2004 у Сочі у лижному спринті вона посіла 64 місце та 74-те в індивідуальній гонці.

На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні-2022 ветерану довірили нести національний прапор своєї країни.

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