8 Олимпиада в карьере
В Пекине-2022 она выступила на своей восьмой Олимпиаде и оказалась единственной в мире, кто появился на таком количестве Игр – причем и зимних, и летних, сообщает 24 канал.
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Моран принимала участие в соревнованиях по трем видам спорта: лыжным гонкам, биатлону и маунтинбайку. Спортсменка из Южной Америки появлялась на трех летних Олимпиадах (2004, 2008, 2020) и пяти зимних (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Наивысшим достижением Моран на летних Олимпиадах было 18 место в кросс-кантри во время Игр-2004 в Афинах. На зимних Играх-2004 в Сочи в лыжном спринте она заняла 64 место и 74-е в индивидуальной гонке.
На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022 ветерану доверили нести национальный флаг своей страны.
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- Также в Пекине на своих восьмых играх находится немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн, но она неизменно участвует в соревнованиях лишь по одному виду спорта.
- А чаще всего на Олимпийских играх выступал канадец Иан Миллар – 10 раз в конном спорте в 1972 – 2012 годах.