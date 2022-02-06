Уникальная медаль Новой Зеландии: список победителей зимней Олимпиады-2022 6 февраля

6 февраля 2022 , 17:25
Читати новину українською

На Олимпийских играх в Пекине 6 февраля 2022 года разыграли еще шесть комплектов наград. В лидеры медального зачета выбилась сборная Норвегии, которая уже имеет три награды.

На 6 февраля были запланированы медальные соревнования в семи видах спорта. Но из-за непогоды соревнования по горнолыжному спорту пришлось перенести. Затем разыграли медали в сноуборде, конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле, санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина, пишет 24 канал. Уже 18 стран завоевали награды.

Конькобежный спорт (мужчины, 5000 метров)

  1. Нильс ван дер Пель (Швеция)
  2. Патрик Руст (Нидерланды)
  3. Галлгейр Энгебротен (Норвегия)

По теме Побил рекорд и выиграл "золото": шведский конькобежец отметился уникальным достижением

Прыжки с трамплина (мужчины, обычный трамплин)

  1. Рьою Кобаяси (Япония)
  2. Мануэль Феттнер (Австрия)
  3. Давид Кубацький (Польща)

Сноуборд (женщины, сноуборд, слоупстайл)

  1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
  2. Джулия Марино (США)
  3. Тесс Коуди (Австралия)

Подробнее Впервые в истории Новая Зеландия завоевала "золото" на зимней Олимпиаде

Санный спорт (мужчины)

  1. Йоганнес Людвиг (Германия)
  2. Вольфганг Киндль (Австрия)
  3. Доминик Фишналлер (Италия)

Лыжные гонки, биатлон (мужчины, 15 + 15 километров)

  1. Александр Большунов (ОКР)
  2. Денис Спицов (ОКР)
  3. Ииво Нисканен (Финляндия)

В то же время Лыжник ОКР сломал пьедестал на Олимпиаде-2022: курьезное видео

Фристайл (женщины, могул)

  1. Джакара Энтони (Австралия)
  2. Джелин Кауф (США)
  3. Анастасия Смирнова (ОКР)

В понедельник, 7 февраля, будет разыграно 9 комплектов наград.

 

Автор: Ігор Саджениця