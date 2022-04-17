На уничтоженном оккупантами стадионе Десны снова сыграли в футбол: душевные фото
Черниговчане начали убирать завалы, в которые захватчики превратили домашнюю арену Десны. На разрушенном стадионе уже даже провели футбольный матч, показывающий несокрушимость всего украинского народа.
В Чернигов вернулся футбол
Ранее на этом стадионе проходили домашние матчи черниговской Десны, а местные могли прийти и поддержать команду с трибун. Но после 24 февраля арена начала превращать в руины.
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Благодаря силам ВСУ и всем неравнодушным кафиров удалось выгнать из Чернигова. Местные начали разгребать первые завалы на стадионе. Даже на газоне ребята смогли сыграть в футбол. Они вынесли уцелевшие ворота на поле.
Победу одержала команда Солнышко со счетом 2:0. Судьей матча был директор стадиона имени Юрия Гагарина. Юноши вернули футбол в Чернигов. Такие моменты не могут не тронуть украинцев, достойно борющихся против оккупантов.
Напомним, что Германия и Дортмундская Боруссия вызвались помочь в восстановлении домашней арены Десны.
Футбол на арені Десни / Фото Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України"
Матч на зруйнованій арені / Фото Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України"