Разрушенная инфраструктура клуба

По словам Санина, именно 24 февраля игроки команды должны были вернуться из Турции после зимних сборов. Сам же он в тот момент находился в Мариуполе.

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"24 февраля ранним утром наши ребята с основы должны были вернуться в страну из Турции после зимних сборов, но по приезде в аэропорт Анталии представитель авиакомпании сказал, что вылета не будет - небо над Украиной закрыто из-за того, что Россия начала боевые действия против нашей страны.

Мне позвонил администратор команды по вопросу, что делать, и именно в этот момент я услышал сильный взрыв – нанесли ракетный удар по воинской части возле моего дома. Тогда-то я и понял, что война, которую мы так боялись, стала реальностью", – отметил специалист.

Вице-президент рассказал о состоянии инфраструктуры клуба. По его словам, пострадали все спортивные объекты команды.

По последней имеющейся информации все наши спортивные объекты (стадион имени Бойко, спортивный комплекс "Ильичевец", футбольная база, тренировочные поля, головной офис клуба) так или иначе, но пострадали от артиллерийских и бомбовых ударов. Полный масштаб разрушений сможем установить только после окончания боевых действий,

– отметил Санин.

Приостановленное финансирование

К сожалению, из-за войны финансирование клуба приостановлено. Футболистам выплатили зарплату за февраль, а также предоставить финансовую помощь в марте.

"Мы потеряли все источники коммерческих доходов, финансирование клуба также приостановлено. Поэтому, учитывая сложившиеся форс-мажорные обстоятельства, мы не сможем выполнять свои финансовые обязательства, от чего раньше наш клуб не отступал, зарплата выплачивалась без каких-либо задержек дважды в месяц.

Однако даже в этой сверхсложной ситуации мы смогли выплатить в полном размере зарплату за февраль 2022 года. А в марте выплатили деньги большей части персонала клуба, кого смогли идентифицировать как выживших, достойную материальную помощь", – рассказал вице-президент клуба.

Санин свято верит в то, что у команды все же есть будущее. Он подчеркнул, что ему будет сложно представить жизнь в новом Мариуполе без большого футбола.

Верю, что у Мариуполя как у города, так и футбольного клуба есть будущее. Все войны рано или поздно заканчиваются, наш город отстроят заново, и он станет еще лучше и комфортнее, чем было до войны. И я не могу представить тихую и мирную жизнь в новом Мариуполе без большого футбола,

– добавил Санин.

К слову. Мариуполь ушел на зимний перерыв на последней позиции в турнирной таблице УПЛ, имея 8 очков после 18 матчей.