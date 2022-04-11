Зруйнована інфраструктура клубу

За словами Саніна, саме 24 лютого гравці команди мали повернутися з Туреччини після зимових зборів. Сам же він на той момент перебував у Маріуполі.

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"24 лютого рано вранці наші хлопці з основи мали повернутися в країну з Туреччини після зимових зборів, але після приїзду в аеропорт Анталії представник авіакомпанії сказав, що вильоту не буде - небо над Україною закрите через те, що Росія розпочала бойові дії проти нашої країни.

Мені подзвонив адміністратор команди з питанням, що робити, і саме у цей момент я почув сильний вибух – завдали ракетного удару по військовій частині біля мого дому. Саме тоді я і зрозумів, що війна, яку ми так боялися, стала реальністю", – зазначив фахівець.

Віцепрезидент розповів про стан інфраструктури клубу. За його словами, постраждали всі спортивні об'єкти команди.

За останньою наявною інформацією, усі наші спортивні об'єкти (стадіон імені Бойко, спортивний комплекс "Іллічівець", футбольна база, тренувальні поля, головний офіс клубу) так чи інакше, але постраждали від артилерійських та бомбових ударів. Повний масштаб руйнувань зможемо встановити лише після закінчення бойових дій,

– зазначив Санін.

Призупинене фінансування

На жаль, через війну фінансування клубу призупинена. Футболістам виплатили зарплатню за лютий, а також надати фінансову допомогу у березні.

"Ми втратили всі джерела комерційних доходів, фінансування клубу також призупинено. Тому, враховуючи форс-мажорні обставини, що склалися, ми не зможемо виконувати свої фінансові зобов'язання, від чого раніше наш клуб не відступав, зарплата виплачувалася без якихось затримок двічі на місяць.

Проте навіть у цій надскладній ситуації ми змогли виплатити у повному розмірі зарплату за лютий 2022 року. А у березні виплатили гроші більшій частині персоналу клубу, кого змогли ідентифікувати як тих, що вижили, гідну матеріальну допомогу", – розповів віцепрезидент клубу.

Санін свято вірить у те, що у команди все ж таки є майбутнє. Він наголосив, що йому буде важко уявити життя у новому Маріуполі без великого футболу.

Вірю, що у Маріуполя, як у міста, так і футбольного клубу, є майбутнє. Усі війни рано чи пізно закінчуються, наше місто відбудують заново, і воно стане ще краще і комфортніше, аніж було до війни. І я не можу уявити тихе і мирне життя у новому Маріуполі без великого футболу,

– додав Санін.

До слова. Маріуполь пішов на зимову перерву на останній позиції в турнірній таблиці УПЛ, маючи 8 очок після 18 матчів.