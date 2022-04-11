Санин: Город полностью уничтожен

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин на момент полномасштабного вторжения России находился в городе. К счастью, ему удалось эвакуироваться.

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По словам специалиста, город полностью уничтожен. Он рассказал, как ему удалось уехать из Мариуполя.

90% города разрушены? Боюсь, что это еще очень оптимистичная оценка того, что я видел – город полностью уничтожен, целых построек не осталось вообще. Страшнее всего за эти 25 дней в Мариуполе – постоянное ожидание смерти,

– сказал вице-президент клуба.

"Однажды я сказал семье: "Довольно, надо вырываться из этого ада". Мы просто сели в машину, благо перед войной залили бензобак под завязку, взяли две сумки с самыми необходимыми в начале вещами, любимицу всей семьи – шотландскую кошку ", – добавил Санин.

К слову. Мариуполь ушел на зимний перерыв на последней позиции в турнирной таблице УПЛ, имея 8 очков после 18 матчей.