Баскетболистка сборной Украины Ольга Яцковец не перестает уничтожать соперниц на своем пути. Украинка в третий раз подряд оформила дабл-дабл во встрече.

В рамках 10 тру чемпионата Швейцарии по баскетболу Винтертур на собственной площадке принимал Женеву. Хозяева оказались сильнее соперника – 77:67, пишет 24 канал.

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Феерия украинки

Стартовая четверть была за гостями – 12:18. А вот во всех других Винтертур не уступил – 25:15, 21:19 и 19:15. Ольга Яцковец провела очередной хороший матч за Винтертур. Украинка провела на паркете 36 минут и 51 секунду и стала четвертой по результативности во встрече. В своей команде она стала второй, лучшей была лишь Америст Элстон.

За проведенное время на площадке баскетболистка из Украины набрала 16 очков и сделала 12 подборов, одну передачу. Также в пассиве Ольги 3 персональных фола и 2 потери.

Эта доблесть стала 12-й для Винтертура. Теперь в их активе 22 очка. Женева в третий раз уступила в сезоне, у них 21 пункт.