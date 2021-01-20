Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова впервые выступила в футболке Фенербахче в Евролиге. Украинка провела хороший поединок и приобщилась к победе команды.

В рамках 4 тура группового этапа баскетбольной Евролиги Фенербахче Алины Ягуповой сыграл выездной матч против чешского УСКа. Клуб украинки одержал уверенную победу во встрече – 70:99, пишет 24 канал.

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Удачное возвращение украинки

Украинская баскетболистка провела на площадке 27 минут и 29 секунд. За это время Ягупова набрала 23 очка, 9 подборов, 3 перехвата и один блок-шот игрока. Также Алина трижды теряла мяч и заработала два персональных фола.

Команды показывали на паркете довольно ровный баскетбол, взяв по две четверти. Две стартовые были за турецким клубом – 15:28 и 12:31 соответственно. А вот в двух последующих более сильными были чешки – 20:18 и 23:22. Другая украинка, Анастасия Ковтун, в составе чешской команды участия в матче не принимала.

Однако благодаря удачному старту Фенербахче одержал победу, которая стала для него третьей при одном поражении. У пражского клуба на одну победу меньше – 3 строчка. Лидером группы B остается французский Лион. Аутсайдер – польская Арка.

В прошлом году Ягупова уже выступала за Фенербахче, где стала MVP Евролиги-2020. Потом перешла в клуб Чукурова. В этом сезоне в среднем за 35 минут на площадке набирала 27 очков, делала 8.2 передачи и 6 подборов. Контракт с этим турецким клубом у Алины рассчитан на три года.

За Фенербахче будет выступать до конца года на правах аренды.

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