Баскетболістка збірної України Ольга Яцковець не перестає знищувати суперниць на своєму шляху. Українка втретє поспіль оформила дабл-дабл у зустрічі.

У рамках 10 тру чемпіонату Швейцарії з баскетболу Вінтертур на власному майданчику приймав Женеву. Господарі виявились сильнішими за суперника – 77:67, пише 24 канал.

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Феєрія українки

Стартова чверть була за гостями – 12:18. А от у всіх інших Вінтертур не поступився – 25:15, 21:19 та 19:15. Ольга Яцковець провела черговий хороший матч за Вінтертур. Українка провела на паркеті 36 хвилин та 51 секунду та стала четвертою за результативністю у зустрічі. У своїй команді вона стала другою, кращою була лише Амеріст Елстон.

За проведений час на майданчику баскетболістка з України набрала 16 очок та зробила 12 підбирань, одну передачу. Також у пасиві Ольги 3 персональні фоли та 2 втрати.

Ця звитяга стала 12-ю для Вінтертура. Тепер у їх активі 22 очки. Женева втретє поступилась у сезоні, у них 21 пункт.