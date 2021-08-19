Умру, но побью рекорд Шацких, – Селезнев хочет стать лучшим бомбардиром Украины
Источник:ютуб Миля
Опытный нападающий Миная Евгений Селезнев остался в УПЛ ради рекорда. Футболист хочет стать лучшим форвардом в истории УПЛ.
Готов на все ради рекорда
Процитировал Селезнева экс-форвард Динамо Артем Милевский. Футболист рассказал о намерении Евгения побить рекорд.
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Недавно разговаривал с Селезневым, который заявил: "Я умру, но побью рекорд Макса Шацких",
– сказал Милевский.
Сейчас Селезнев входит в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата Украины. Нападающий уступает по результативности лишь двум легендам Динамо – Сергею Реброву и Максиму Шацких, у которых 123 и 124 гола соответственно.
У игрока группы атаки Миная пока 116 результативных выстрелов. В сезоне-2021/2022 Селезнев сыграл 3 матча, в которых не отметился голевыми действиями.
- Селезнев перешел в Минай после скандала в Колосе. Якобы во время сборов на игру игрок группы атаки прибыл в нетрезвом состоянии, за что был исключен из команды.
- Сам Селезнев опровергал такую информацию, которую подали в клубе. Евгений сообщил, что не смог выйти на поле из-за проблем с ахиллом.
- Контракт футболиста с Минаем рассчитан до конца июня 2022 года.