Готовий на все заради рекорду
Процитував Селезньова ексфорвард Динамо Артем Мілевський. Футболіст розповів про намір Євгена побити рекорд.
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Нещодавно розмовляв із Селезньовим, який заявив: "Я помру, але поб'ю рекорд Макса Шацьких",
– сказав Мілевський.
Зараз Селезньов входить у топ-3 найкращих бомбардирів чемпіонату України. Нападник поступається за результативністю лише двом легендам Динамо – Сергію Реброву та Максиму Шацьких, у яких 123 та 124 голи відповідно.
У гравця групи атаки Минаю поки що 116 результативних пострілів. У сезоні-2021/2022 Селезньов зіграв 3 матчі, у яких не відзначився гольовими діями.
- Селезньов перейшов у Минай після скандалу у Колосі. Буцімто під час зборів на гру гравець групи атаки прибув у нетверезому стані, за що був виключений із команди.
- Сам Селезньов спростовував таку інформацію, яку подали у клубі. Євген повідомив, що не зміг вийти на поле через проблеми з ахіллами.
- Контракт футболіста з Минаєм розрахований до кінця червня 2022 року.