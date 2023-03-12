В мае Алле Лысенко должно было исполниться 54 года. Паралимпийская семья глубоко унывает и сочувствует семье бывшей спортсменки.

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Тяжелая потеря для паралимпийской семьи

Алла Лысенко была олицетворением несокрушимости и универсальности в спорте. После ампутации ног женщина открыла новую страницу своей жизни – паралимпийский спорт. Преуспела в академической гребле, хотя начинала свою карьеру в волейболе сидя, где стала мастером спорта Украины международного класса.

В гребле Лысенко завоевала звание мастера спорта Украины. Алла была вицечемпионкой Европы-2017 по волейболу сидячее и даже успела принять участие в этом виде спорта на Паралимпиаде в 2008 году.

А уже через год в 2009-м установила мировой рекорд в парагреске. Становилась чемпионкой мира в женской одиночке. 2011 год стал для украинки чрезвычайным, она не давала шансов соперницам подняться на высшую ступеньку пьедестала, штампуя золотые награды одну за другой.

Благодаря таким результатам Лысенко получила Международную награду по гребле, за которую боролись около 2 тысяч гребцов.

В 2012 году завоевала "золото" Паралимпиады в Лондоне в категории парная одиночка (ASW1х). Алла Лысенко на прекрасной ноте попрощалась с профессиональным спортом из-за проблем со здоровьем.

Аллы Лысенко не стало… Не стало известной спортсменки и хорошего человека, никогда не опускавшего рук, шла навстречу трудностям и успешно преодолевала их и всегда была готова подставить свое сильное плечо всем, кто в этом нуждался. Вся наша большая семья выражает соболезнование близким и родным Аллы. Вечная память…,

– говорится в публикации.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым Аллы Лысенко. Ее достижения навсегда запечатлены в истории украинского паралимпийского спорта и постоянно будут напоминать всем нам о несокрушимой спортсменке.