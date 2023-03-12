У травні Аллі Лисенко повинно було б виповнитись 54 роки. Паралімпійська родина глибоко сумує та співчуває родині колишньої спортсменки.

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Важка втрата для паралімпійської родини

Алла Лисенко була уособленням незламності та універсальності у спорті. Після ампутації ніг жінка відкрила нову сторінку свого життя – паралімпійський спорт. Досягла успіху в академічному веслуванні, хоча розпочинала свою кар'єру у волейболі сидячи, де стала майстром спорту України міжнародного класу.

У веслування Лисенко завоювала звання майстра спорту України. Алла була віцечемпіонкою Європи-2017 з волейболу сидяче та навіть встигла взяти участь у цьому виді спорту на Паралімпіаді у 2008 році.

А вже через рік у 2009-му встановила світовий рекорд у паравеслуванні. Ставала чемпіонкою світу у жіночій одиночці. 2011 рік став для українки надзвичайним, вона не давала шансів суперницям підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу, штампуючи золоті нагороди одну за одною.

Завдяки таким результатам Лисенко отримала Міжнародну нагороду з веслування, за яку боролись близько 2 тисяч веслярів.

У 2012 році здобула "золото" Паралімпіади у Лондоні у категорії парна одиночка (ASW1х). Алла Лисенко на чудовій ноті попрощалась із професійним спортом через проблеми зі здоров'ям.

Алли Лисенко не стало… Не стало відомої спортсменки та хорошої людини, яка ніколи не опускала рук, йшла назустріч труднощам та успішно долала їх і завжди була готова підставити своє сильне плече усім, хто цього потребував. Вся наша велика родина висловлює співчуття близьким та рідним Алли. Вічна пам'ять…,

– йдеться у публікації.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та знайомим Алли Лисенко. Її досягнення назавжди закарбовані в історії українського паралімпійського спорту та постійно будуть нагадувати усім нам про незламну спортсменку.