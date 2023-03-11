В португальской Лейрии продолжается Кубок Европы по метательным легкоатлетическим дисциплинам. Среди участников есть и представители Украины.

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В субботу прошло молодежное первенство по метанию диска в категории до 23 лет. Серебряную медаль в соревнованиях завоевал наш соотечественник, 18-летний Михаил Брудин.

Уже с первой попытки украинец метнул диск на расстояние 58,6 метра. Этот результат сразу стал вторым в зачете, чуть лучше был действующий чемпион соревнований немец Стивен Рихтер – 58,69 метра.

Последующие попытки Михаила не смогли улучшить этот показатель. В свою очередь, Рихтер с третьей попытки покорил расстояние в 64,23 метра, установив собственный рекорд.

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Это позволило ему выиграть соревнование, а Брудин остался вторым, поскольку никто больше не смог его превзойти. Для украинца это тоже лучший показатель в карьере. В феврале на турнире в Испании он установил личный рекорд в 56,28 метра.

Результаты соревнования по метанию диска U-23 на Кубке Европы в Лейрии: