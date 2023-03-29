Умерла легенда украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Источник:НОК Украины
Украинский спорт понес тяжелую утрату. На 92-м году ушла из жизни выдающаяся тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина.
О смерти легенды мировой художественной гимнастики Альбины Дерюгиной сообщил НОК Украины в Facebook. Недавно она отпраздновала свой 91-й день рождения.
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Большая потеря олимпийской семьи Украины
Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине. Она воспитала многих выдающихся спортсменов, которые одерживали победы на самом высоком уровне.
"Неоценимая утрата в олимпийской семье: отошла в лучший мир Альбина Дерюгина. С грустью извещаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной.
Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины.
Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.
От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны", – говорится в сообщении НОК Украины.
Достижения Альбины Дерюгиной
- Альбина Дерюгина родилась 16 марта 1932 года в Макеевке Донецкой области. Она окончила Киевский институт физической культуры.
- Работала тренером в Киевском политехническом институте и обществе "Спартак". Уже в начале 70-х годов воспитанники Дерюгиной громко заявили о себе на международной арене.
- За годы работы тренером Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы. Среди них: Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.
- С 1992 года работала старшим тренером сборной Украины и была членом исполкома Национального олимпийского комитета Украины.
- В Киеве Альбиной Дерюгиной была организована школа художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность.
- В 2002 году за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии спорта, а также создание национальной школы художественной гимнастики получила звание "Герой Украины".