Международная федерация гимнастики отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики и главную тренер сборной России Ирину Винер на два года. Ее назвали виновной в нарушении этики.
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Не умение проигрывать
Путинистка после того, как сборная России впервые за 25 лет осталась без "золота" Олимпиады, назвала судейство пристрастным, обвинив арбитров в "позоре художественной гимнастики" и "задании остановить россиян". Ирина Винер получила двухлетнее отстранение от международных турниров.
Также санкции в отношении россиянки применены из-за расследования дела о снятии кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах 2021 года в технический комитет FIG. Тогда Винер заявила, что Кузьмина больше не является кандидатом от России из-за судейства в отношении сестер Дины и Арины Авериных на Играх в Токио.
Срок устранения начнется после отмены санкций по отстранению россиян из-за полномасштабного нападения на Украину – при условии, что ограничение будет снято в течение следующих пяти лет.
"Патриотизм" от Винер
- Ирина неоднократно называла президента России своим кумиром и благодарила Путина за то, что он делает для будущего ее государства. Также она высказывалась о правоте деяний России.
- Россиянка проводила репетицию "парада военных" на гимнастическом ковре спортивного дворца, носящего ее имя. Девушки и парни в парадной военной форме маршировали под песню "Сталин дал приказ".