В возрасте 73 лет скончался легендарный французский тренер Жерар Улье. Наибольшего успеха он достиг с английским Ливерпулем и французским Лионом.

Жерар Улье умер в ночь с воскресенья на понедельник, 14 декабря, сообщает RMC Sport. Несколько дней до этого у него была операция на сердце.

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Профессиональная карьера футболиста Жерара Улье была довольно короткая. Первым его профессиональным клубом стал английский Олсоп из Ливерпуля. В Англию он попал, отправившись на стажировку в качестве ассистента учителя. После года, проведенного там, он также выступал за клубы Юкелье и Ле Туке. И в возрасте 26 лет стал играющим тренером.

В 1985 году он возглавил ПСЖ. А уже в следующем году клуб из столицы Франции получил свое первое чемпионство.

Впоследствии в его карьере была сборная Франции. Сначала в качестве ассистента главного тренера, а в 1992 году – и главного наставника команды. Но в 1993 году он покинул сборную после того, как сумел вывести ее на Чемпионат мира 1994 года.

В 1998 году он возглавил Ливерпуль. В этой команде он провел шесть сезонов, выиграв шесть трофеев с клубом. Среди них Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка Английской лиги. Также Ливерпуль под его руководством выигрывал серебряные и бронзовые награды АПЛ.

После этого он два сезона тренировал Лион. И команда дважды стала чемпионом Франции.

Последним его клубом был английский Астон Вилла, где он проработал всего один год.

Зимой 2018 года Улье мог возглавить киевское Динамо. Но после обсуждения с женой и врачами отказался от этого предложения.