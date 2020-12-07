Появились первые результаты расследования смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Аргентинский игрок и тренер умер 25 ноября 2020 года.

Прокурор аргентинского муниципалитета Сан-Исидро назвал причины смерти Диего Марадоны. Об этом сообщает La Republica.

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Марадона не был под постоянным медицинским наблюдением

Прокурор заявил о халатности со стороны врачей. По его словам, 60-летний Марадона не был под постоянным наблюдением.

"Никто не позаботился о пациенте, это серьезное пренебрежение со стороны врачей. Пациент не был под постоянным медицинским наблюдением, как того требовало бы его состояние. Он не принимал никаких лекарств против болезни сердца", – говорится в заявлении.

Личным врачом Марадоны был доктор Леопольдо Луке. По словам прокурора, он не организовал надлежащее лечение Марадоне.

Он координировал недостаточную заботу, которая была совершенно неорганизованной. Пациент слепо доверился ему. Марадона должен был лечиться в соответствии со всеми требованиями, даже против своей воли,

– добавил прокурор.

Умер Диего Марадона: главное

Марадона умер 25-го ноября. Медики в течение двух часов боролись за его жизнь, после чего констатировали смерть.

Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей. Под следствием оказался именно Леопольдо Луке. В его доме прошли обыски.

В Неаполе реши переименовать стадион в честь Марадоны. Именно там Диего провел лучшие годы как футболист.

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