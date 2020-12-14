У віці 73 років помер легендарний французький тренер Жерар Ульє. Найбільшого успіху він досяг з англійським Ліверпулем та французьким Ліоном.

Жерар Ульє помер в ніч з неділі на понеділок, 14 грудня, повідомляє RMC Sport. Декілька днів до цього в нього була операція на серці.

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Професійна кар'єра футболіста Жерар Ульє була доволі коротка. Першим його професійним клубом став англійський Олсоп з Ліверпуля. До Англії він потрапив, відправившись на стажування як асистент вчителя. Після року, проведеного там, він також виступав за клуби Юкельє та Ле Туке. І у віці 26 років став граючим тренером.

У 1985 році він очолив ПСЖ. А вже наступного року клуб зі столиці Франції здобув своє перше чемпіонство.

Згодом у його кар'єрі була збірна Франції. Спочатку як асистент головного тренера, а у 1992 році – і як головний наставник команди. Та у 1993 році він покинув збірну після того, як не зумів вивести її на Чемпіонат світу 1994 року.

У 1998 році він очолив Ліверпуль. В цій команді він провів шість сезонів, вигравши шість трофеїв з клубом. Серед них Кубок та Суперкубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Англії, а також два Кубки Англійської ліги. Також Ліверпуль під його керівництвом вигравав срібні та бронзові нагороди АПЛ.

Після цього він два сезони тренував Ліон. І команда двічі стала чемпіоном Франції.

Останнім його клубом була англійська Астон Вілла, де він пропрацював лише один рік.

Взимку 2018 року Ульє міг очолити київське Динамо. Але після обговорення з дружиною та лікарями відмовився від цієї пропозиції.