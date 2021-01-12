На 60-м году ушел из жизни один из величайших харьковских хоккеистов и опытных тренеров Владислав Ершов.

Причина смерти не называется. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины в фейсбуке.

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Что известно о карьере Ершова

Владислав Ершов начал карьеру в команде Кристалл из российского города Электросталь. За харьковское Динамо сыграл 12 сезонов, вместе с клубом пробился из второй лиги СССР в высшую и был его капитаном.

В элитном дивизионе Ершов провел 55 игр, забросил 4 шайбы и отдал 9 результативных передач.

После завершения карьеры игрока работал тренером Динамо. Позже возглавлял львовских Львов.