На 60-му році пішов з життя один з найвидатніших харківських хокеїстів і найдосвідченіших тренерів Владислав Єршов.

Причина смерті не називається. Про це повідомляє Федерація хокею України у фейсбуці.

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Що відомо про кар'єру Єршова

Владислав Єршов розпочав кар’єру в команді Кристал з російського міста Електросталь. За харківське Динамо відіграв 12 сезонів, разом із клубом пробився з другої ліги СРСР у вищу й був його капітаном.

В елітному дивізіоні Єршов провів 55 ігор, закинув 4 шайби та віддав 9 результативних передач.

Після завершення кар’єри гравця працював тренером Динамо. Пізніше очолював львівських Левів.