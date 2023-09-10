10 сентября спортивное сообщество Украины всколыхнуло печальное известие. После непродолжительного тяжелого онкологического заболевания скончался известный биатлонный тренер и спортивный функционер Василий Карленко.

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Василий Павлович Карленко внес выдающийся вклад в развитие биатлона и лыжных гонок Украины.

Как педагог, тренер и наставник он воспитал целую плеяду действующих спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров и управленцев. До сегодняшнего дня он является примером успешного руководителя в государственном секторе Украины и мудрого преподавателя для младшего поколения.

Вечная память и покой светлому Человеку! Пусть земля будет вам пухом. Соболезнование родным и близким,

– говорится в сообщении Федерации лыжных гонок Украины.

Биография Василия Карленко

Василий Павлович Карленко родился в 1950 году в городе Богуславе Киевской области. С детства увлекался зимними видами спорта.

С 1969 по 1978 год выступал за биатлонную сборную СССР. Являлся неоднократным победителем и призером многих международных соревнований. Являлся старшим тренером (1978 – 1984) и главным тренером (1984 – 1988) женской сборной СССР по биатлону. Именно Карленко подготовил двукратную чемпионку мира Наталью Приказчикову и чемпионку мира Надежду Белову.

На заре независимой Украины Карленко возглавлял Федерацию лыжного спорта Украины (1992 – 1998) и внес весомый вклад в становление организации.

На протяжении многих лет Василий Павлович входил в тренерский штаб сборной Украины по биатлону, а в 2010 – 2014 году главным тренером. Именно Карленко был тренером сборной на Олимпийских играх-2014, когда женская команда выиграла историческое "золото" в эстафете, а Вита Семеренко стала бронзовым призером в спринте.

Как педагог и тренер Василий Павлович воспитал целую плеяду действующих спортсменов, тренеров и спортивных управленцев. Карленко занимался научными исследованиями в области лыжного спорта. Он стал соавтором изобретения лазерной винтовки для биатлона (1977).

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Павловича Карленко.