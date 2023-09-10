10 вересня спортивну спільноту України сколихнула сумна звістка. Після нетривалого важкого онкологічного захворювання помер відомий біатлонний тренер та спортивний функціонер Василь Карленко.

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Василь Павлович Карленко зробив видатний внесок в розвиток біатлону та лижних гонок України.

Як педагог, тренер і наставник, він виховав цілу плеяду діючих спортсменів, тренерів, спортивних менеджерів і управлінців. До сьогодні він є прикладом успішного керівника в державному секторі України й мудрого викладача для молодшого покоління.

Вічна пам'ять і спокій світлій Людині! Нехай земля буде Вам пухом. Співчуття рідним і близьким,

– йдеться у повідомленні Федерації лижних гонок України.

Біографія Василя Карленка

Василь Павлович Карленко народився в 1950 році в місті Богуслав Київської області. З дитинства захоплювався зимовими видами спорту.

З 1969 по 1978 рік виступав за біатлонну збірну СРСР. Був неодноразовим переможцем та призером багатьох міжнародних змагань. Був старшим тренером (1978 – 1984) та головним тренером (1984 – 1988) жіночої збірної СРСР по біатлону. Саме Карленко підготував дворазову чемпіонку світу Наталію Приказчикову та чемпіонку світу Надію Белову.

На зорі незалежної України Карленко очолював Федерацію лижного спорту України (1992 – 1998) та зробив вагомий внесок у становлення організації.

Протягом багатьох років Василь Павлович входив до тренерського штабу збірної України з біатлону, а у 2010 – 2014 роках був головним тренером. Саме Карленко був тренером збірної на Олімпійських іграх-2014, коли жіноча команда виграла історичне "золото" в естафеті, а Віта Семеренко стала бронзовою призеркою у спринті.

Як педагог та тренер Василь Павлович виховав цілу плеяду діючих спортсменів, тренерів та спортивних управлінців. Карленко займався науковими дослідженнями у галузі лижного спорту. Він став співавтором винаходу лазерної гвинтівки для біатлону (1977).

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Павловича Карленка.