Начало полномасштабной военной агрессии России разделило жизнь украинцев до 24 февраля 2022 и после. Война, как лакмусовая бумажка, продемонстрировала, кто является другом Украины, а кто врагом. Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина тоже сделала выводы относительно российских и белорусских спортсменов, которыми раньше увлекалась.

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Меркушина: Где призывы к миру с той стороны?

Меркушина уверена, что спортсмены несут полную ответственность за действия представляемой страны. А потому высказывания о "спорте вне политики" – это полный бред.

"Спорт – часть мировой дипломатии. Он не может быть в стороне от политики. Я могу согласиться, когда говорят, что спорт должен объединять, способствовать миру. Но извините, а где призывы к миру с той стороны? Или если спорт вне политики, то чего вы участвуете в Z-митинге? То есть призываете убивать украинцев, а потом хотите с ними соревноваться? Это я еще не сказала, сколько у нас погибло атлетов, их родных и друзей, сколько разрушено спортивных баз.

Повторюсь, спортсмены отвечают, как и все общественные люди. На их поведение смотрят, обсуждают. Если известный человек говорит с трибуны, что он за войну, нужно мочить украинцев, то это влияет на коллективный разум", – сказала Меркушина.

Сегодня не может быть полутонов

Также Анастасия рассказала о своем разочаровании известными биатлонистами из-за их отношения к войне.

"Та же Зайцева (Ольга Зайцева – двукратная олимпийская чемпионка – 24 Канал) была в чем-то примером. У меня висели дома карточки с автографами некоторых российских биатлонистов — выбросила их в помойку после всех высказываний о войне и Украине.

Неприятно: это как бы вырезать часть юности, когда происходило мое становление как личности и спортсменки. Распрощалась и с карточкой Домрачевой (белорусская биатлонистка – 24 Канал), кстати. Она была прекрасной спортсменкой, тоже на нее равнялась, но занимать сегодня такую позицию… Не может быть полутонов, когда людей убивают. Не должно быть так!", – рассказала Меркушина.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) сохранил отстранение российских и белорусских спортсменов. Четкую позицию продемонстрировал президент IBU Олле Далин. Он заявил, что пока в Украине идет война, на биатлонных соревнованиях не будет представителей из стран-агрессоров.