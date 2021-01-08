В четверг, 7 января, перестало биться сердце олимпийского чемпиона по толканию ядра Владимира Киселева. Ему было всего 64 года.

Умер Владимир Киселев в Кременчуге, его сердце внезапно остановилось. Точной причины смерти пока не сообщается. Печальную весть известил заместитель мэра города Руслан Проценко

на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно о Владимире Киселеве

Родился Киселев 1 января 1957 года в Кемеровской области (Россия). Его карьера к вершине спортивного Олимпа была очень стремительной. Переезд в Украину стал настоящим расцветом для его достижений.

В 1978 году легкоатлет стал чемпионом Европы среди юниоров и на весь мир громко заявил о себе. Уже в следующем году стал бронзовым призером континентального первенства. А вот 1980 год навсегда останется в памяти поклонников атлетики. Владимир Киселев взобрался на высшую ступень пьедестала на Олимпиаде в Москве.

В его активе более 20 рекордов Украины, СССР и Европы в толкании ядра. Кременчугские власти в 1996 году наградили спортсмена званием "Почетный гражданин города". Именно в этом городе до своей смерти жил и работал легкоатлет.