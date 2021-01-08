У четвер, 7 січня, перестало битись серце олімпійського чемпіона зі штовхання ядра Володимира Кисельова. Йому було лише 64 роки.

Помер Володимир Кисельов у Кременчуці, його серце раптово зупинилось. Точної причини смерті наразі не повідомляється. Сумну звістку сповістив заступник мера міста Руслан Проценко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що відомо про Володимира Кисельова

Народився Кисельов 1 січня 1957 року у Кемеровській області (Росія). Його кар'єра до вершин спортивного олімпу була дуже стрімкою. Переїзд в Україну став справжнім розквітом для його здобутків.

У 1978 році легкоатлет став чемпіоном Європи серед юніорів та на весь світ гучно заявив про себе. Вже наступного року став бронзовим призером континентальної першості. А от 1980 рік назавжди залишиться у пам'яті прихильників атлетики. Володимир Кисельов підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу на Олімпіаді у Москві.

У його активі понад 20 рекордів України, СРСР та Європи у штовханні ядра. Кременчуцька влада у 1996 році нагородила спортсмена званням "Почесний громадянин міста". Саме у цьому місці до своєї смерті жив та працював легкоатлет.