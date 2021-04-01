Капитан английского футбольного клуба скоропостижно умер в 32 года
В среду, 31 марта, на 33-м году жизни умер известный английский футболист, капитан команды Йовил Таун ли Коллинз. О причинах смерти игрока не сообщается.
Источник:ФК Йовил
Йовил Таун – клуб Национальной лиги Англии, выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата страны.
Смотрите также Не признает отцовство и уклоняется от алиментов: Лучано Лучи попал под суд
"Все в Йовиле оплакивают потерю капитана клуба Ли Коллинза. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это время. В настоящее время клуб не будет давать никаких комментариев. Наша предстоящая игра с Олтрингемом отложена", – говорится в сообщении клуба.
Что известно о Ли Коллинзе
- Коллинз восемь раз выступал за клуб в этом сезоне – последний раз выходил на поле в игре со Стокпортом (1:0) в начале февраля.
- Центральный защитник начал свою карьеру в Йовиле, пройдя через их молодежную систему, прежде чем дебютировать в 2007 году.
- Он провел там два года, дважды уходя в аренду: сначала в Херефорд Юнайтед, а затем в Порт-Вейл. В этой команде Коллинз провел три года. Затем выступал в аренде в Барнсли, после чего подписал контракт с ними в 2012 году.
- Коллинз присоединился к Йовилу два года назад и сразу же стал капитаном клуба. В общей сложности центральный защитник сыграл 37 матчей.
Поделиться новостью