В среду, 31 марта, на 33-м году жизни умер известный английский футболист, капитан команды Йовил Таун ли Коллинз. О причинах смерти игрока не сообщается.

Йовил Таун – клуб Национальной лиги Англии, выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата страны.

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"Все в Йовиле оплакивают потерю капитана клуба Ли Коллинза. Наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это время. В настоящее время клуб не будет давать никаких комментариев. Наша предстоящая игра с Олтрингемом отложена", – говорится в сообщении клуба.

Что известно о Ли Коллинзе