Смертельная авария

Авария, в которой погибла пара, произошла еще в субботу, 4 декабря, в окрестностях Сан-Марино. Пара ехала в автомобиле Fiat 500. Пока по невыясненным причинам автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf.

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От столкновения Элли Маттиуццо и ее жених погибли на месте. Им обоим было по 18 лет.

Водитель Volkswagen тоже получил травмы, но они оказались не смертельными – его жизни сейчас ничто не угрожает.