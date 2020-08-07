В Сербии во время тренировки умер баскетболист Майкл Оджо. Ему было 27 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Майкл Оджо находился на тренировке сербского клуба "Партизан" в Белграде. Во время беговой работы ему стало плохо, и его сразу госпитализировали, сообщает Eurohoops.net.

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Однако спасти 27-летнего центрового не удалось. Когда его доставили в больницу, он уже не подавал признаков жизни. Предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Что известно о Майкле Оджо

Майкл Оджо родился 5 января 1993 года в Лагосе, Нигерия. У него было два гражданства – нигерийское и американское.

Баскетболист на студенческом уровне выступал за команду университета Флориды. В 2017 году он выставил свою кандидатуру на драфт, но так и не был избран.

Тогда же он подписал профессиональный контракт с сербским клубом ФМП. И стал одним из крупнейших и самых тяжелых баскетболистов в Сербии и Евролиге. Его рост был 2,16 метра, а вес составлял 141 килограмм.

В 2018 году Майкл Оджо перешел в "Црвены Звезды". Там он выступал на протяжении двух сезонов, и с командой стал победителем Адриатической лиги.

Летом 2020 года Оджо стал свободным агентом.

Видео лучших моментов Майкла Оджо в первый год за "Црвену Звезду"