21 ноября скончался технический директор ITV Sport Роджер Пирс. Интересно, что причины его смерти не сообщают. Пирс успел увидеть собственными глазами только матч-открытие ЧМ-2022, где сыграли Катар и Эквадор, ведь Мундиаль начался только 20 ноября.
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Еще одна смерть журналиста на ЧМ-2022
Печальное известие сообщили его коллеги в прямой трансляции ITV в преддверии стартового свистка матча Уэльс – США.
Этот Мундиаль в Катаре в любом случае стал бы последним в профессиональной работе Пирса, но не роковым. Через 5 недель после ЧМ-2022, технический директор ITV Sport должен был выйти на заслуженную пенсию. Но, к сожалению, его сердце внезапно остановилось.
Интересно, что пресса слишком разнесла эту информацию о смерти Пирса. Больше резонанса было после смерти известного журналиста из США Гранта Вола , работавший как раз на четвертьфинале, где сыграли Нидерланды и Аргентина. Во время матча представителю СМИ стало плохо на фоне сильного стресса.
Гранта мгновенно доставили в госпиталь, где врачи не смогли спасти жизнь журналисту, которому на момент остановки сердца было всего 48 лет. Врачи нашли у журналиста бронхит, который он не лечил из-за загруженного рабочего графика.
10 декабря мир встрепенулся от еще одной смерти журналиста на ЧМ-2022. Умер катарский фотокорреспондент Халид Аль Муслим работал на местном телеканале Al Kass TV. Представитель СМИ также скончался во время работы на поединке.
Это уже третья смерть журналиста в Катаре. Недаром еще перед началом ЧМ-2022 его называли Мундиалем на крови.