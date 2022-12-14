21 листопада помер технічний директор ITV Sport Роджер Пірс. Цікаво, що причину його смерті не повідомляють. Пірс встиг побачити на власні очі лише матч-відкриття ЧС-2022, де зіграли Катар та Еквадор, адже Мундіаль розпочався лише 20 листопада.

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Ще одна смерть журналіста на ЧС-2022

Сумну звістку повідомили його колеги у прямій трансляції ITV напередодні стартового свистка матчу Уельс – США.

Цей Мундіаль у Катарі у будь-якому випадку став би останнім у професійній роботі Пірса, але не фатальним. Через 5 тижнів після ЧС-2022 технічний директор ITV Sport повинен був вийти на заслужену пенсію. Але, на жаль, його серце раптово зупинилось.

Цікаво, що преса надто рознесла цю інформацію про смерть Пірса. Більше резонансу було після смерті відомого журналіста із США Гранта Вола, який працював якраз на чвертьфіналі, де зіграли Нідерланди та Аргентина. Під час матчу представнику ЗМІ стало погано на фоні сильного стресу.

Гранта миттєво доправили у госпіталь, де лікарі не змогли врятувати життя журналіста, якому на момент зупинки серця було лише 48 років. Лікарі знайшли у журналіста бронхіт, який він не лікував через завантажений робочий графік.

До слова. Брат Гранта Вола не погоджується з офіційною версією смерті його родича. Він стверджує, що вже загиблий журналіст отримував погрози після інциденту з футболкою, яка містила символіку ЛГБТ-спільноти. Не виключено, що смерть Вола не стала випадковістю, а спланованим замахом на його життя.

10 грудня світ сколихнувся від ще однієї смерті журналіста на ЧС-2022. Помер катарський фотокореспондент Халід Аль-Муслім працював на місцевому телеканалі Al Kass TV. Представник ЗМІ також помер під час роботи на поєдинку.

Це вже третя смерть журналіста у Катарі. Недаремно, що ще перед початком ЧС-2022 його називали Мундіалем на крові.