Не успела утихнуть новость о смерть американского футбольного репортера Гранта Уола, как в прессе появилось сообщение о гибели второго журналиста.

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Что известно о гибели второго журналиста

Пока мало информации об обстоятельствах смерти катарского журналиста. Известно, что Халид Аль Муслим работал фотокорреспондентом катарского канала Al Kass TV.

Сообщается, что он скончался во время освещения чемпионата мира. Причины смерти не выяснены.

Напомним, что в субботу, 10 декабря, стало известно о внезапной смерти американца Гранта Уола. Ему стало плохо во время матча Нидерланды – Аргентина. Сообщалось, что причиной смерти стало хроническое переутомление репортера, а также последствия бронхита.

Однако брат погибшего журналиста не согласен с официальной версией. Он утверждает, что Грант Уол получал угрозы после инцидента с футболкой, которая содержала символику ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, Уол был откровенным критиком правительства Катара и проведения им чемпионата мира по футболу.