Футболист потерял сознание на первой тренировке команды после праздничной паузы. Баланту срочно отправили в госпиталь Сан-Мигеля-Де-Тукумана, но, несмотря на попытки врачей, после 40-минутной реанимации футболист умер.
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Слова поддержки
Представители клуба и Федерации футбола Колумбии выразили соболезнования семье молодого футболиста:
"С сожалением сообщаем вам о смерти Андреса Баланты. Болельщики клуба сегодня глубоко расстроены. Конечно, мы поддерживаем его семью, товарищей по команде и друзьям", – заявил журналистам представитель Ателтиок Тукуман Игнасио Голобиски.
"Федерация футбола Колумбии сожалеет о смерти Андреса Баланты, игрока национальной сборной Колумбии в разных возрастных категориях. Выражаем соболезнования его семье, друзьям и близким. Почивай с миром", – официальное заявление ФФК в Твиттер.