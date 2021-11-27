Зонин в 1972 году привел луганскую Зарю (тогда еще ворошиловградскую) к завоеванию золотых медалей чемпионата Советского Союза. Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.
К слову В аварии погиб бывший тренер Руха и Прикарпатья Руслан Мостовой
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Карьера Зонина
- Во время карьеры игрок Зонин выступал за Динамо из Ленинграда и Трудовые резервы на позициях защитника и полузащитника.
- Зонин был заслуженным тренером СССР и Украины.
- Зонин был последним из тренеров, которые приводили украинские команды к победе в чемпионатах СССР.
- В то же время Зонин всерьез рассматривался как потенциальный главный тренер, однако в конце концов киевляне остановились на кандидатуре Валерия Лобановского.