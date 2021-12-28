Умер младший брат Диего Марадоны
Источник:ФК Наполи
Во вторник, 28 декабря, перестало биться сердце Уго Марадоны, младшего брата легендарного футболиста, который покинул этот мир в 2020 году. Ему было всего 52 года.
Еще одна потеря в семье Марадоны
Смерть Марадоны-младшего стала настоящей неожиданностью для семьи. Причиной смерти стал сердечный приступ. Печальное известие сообщил футбольный клуб Наполи, за который ранее выступал Диего Марадона.
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Медики мгновенно среагировали на ухудшение здоровья Уго, но спасти жизнь бывшему футболисту так и не смогли. Отметим, что умер Уго в Неаполе. Именно в этом итальянском городе свои лучшие годы игровой карьеры провел его знаменитый старший брат.
Что известно об Уго Марадоне
- Он, как и его брат, был футболистом.
- За свою карьеру Марадона-младший поиграл за Асколи, Рапид, Райо Вальекано и ряд клубов из Венесуэлы и Японии.
Напомним, что 25 ноября 2020-го оборвалась жизнь Диего Марадоны. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.